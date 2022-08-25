台灣第三大都市高雄市的設籍人口約272萬人，臉書粉專《高雄點》昨分享高雄前20名的姓氏榜，其中竟有高達30萬人都姓陳，這也讓陳姓成為冠軍；而林姓則以20萬人位居第二名，實際上與台灣姓氏排行前10名類似，只是順序稍有不同，讓網友們驚呼，這根本小台灣。

臉書粉專《高雄點》昨發文分享高雄20大姓氏，其中前3名分別是陳姓（約30萬人）、林姓（約20萬）和黃姓（約19萬人）。接著到第10名依序是李姓（約14萬人）、吳姓（約12萬人）、王姓（約12萬人）、張姓（約11萬人）、蔡姓（約10萬人）、劉姓（約8萬人）以及揚姓（約7萬人）。

《高雄點》也分享第11名到第20名的姓氏，依序是許姓（約6.6萬人）、洪姓（約5.9萬人）、郭姓（約5.7萬人）、鄭姓（約5.6萬人）、謝姓（約5.3萬人）、蘇姓（約4.8萬人）、曾姓（約4.3萬人）、邱姓（約3.6萬人）、莊姓（約3.3萬人）與葉姓（約3.1萬人）。 歡迎大家對號入座，沒上榜的朋友則可以在場外加油。

貼文引起網友討論，「陳真的是多爆，同事就好幾個陳小姐，每次客戶打來找陳小姐都要問到底找哪一個陳小姐」、「以前讀書說過『陳林滿天下』」、「陳姓真的大家族」、「姓陳的真的超多」、「一生中只有這個是第一名」。