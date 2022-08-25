美元指數近期漲勢擋不住，23日攀升至109.27，逼近20年新高。分析師表示，在本周五全球央行年會上，聯準會（Fed）主席鮑爾將表明繼續積極升息以遏止通膨的強硬態度，加上市場避險資金流入，都給予美元強力支撐；而市場老手也直言「在Fed老大表態前，賣美元絕對是愚蠢的。」

24日（周三），美元指數小漲0.1%，至108.63，距離7月14日盤中109.3的20年高點，僅一步之遙，預期最快本周可能衝上110。

歐元兌美元貶值0.03%，至0.9967美元，周二觸及0.99005美元的20年新低；美元兌日圓上揚0.26%至137.12日圓。

由於美國升息速度居冠成熟經濟體，及歐元區持續疲弱的經濟窘境，下半年美元指數仍有甜頭可期。

據8月24日Fed Watch Tool顯示，市場預期聯準會於9月升息2碼及3碼的機率各半，2022年內升息14碼機率最高，相較於歐洲央行（ECB）僅在7月份升息2碼，預計今年約升息5~6碼，以及日本維持低利率並持續寬鬆貨幣政策來說，差異甚大，美元指數最大的兩大成分貨幣就是歐元及日圓，這兩大經濟體的貨幣政策明顯跟不上美國，也成就美元指數衝上20年高點。

隨著全球多數央行紛紛祭出升息及緊縮貨幣政策，外加上疫情及地緣政治風險，全球瀰漫著一股經濟放緩甚至衰退的氛圍，8月23日S&P Global PMI公佈了美國及歐元區的PMI數據，美國綜合PMI持續走低，降至45，不僅維持在榮枯線之下，更是創下了27個月新低。

而歐元區綜合PMI則略低於榮枯線之下，下滑至49.2，雖然略優於美國，但德國央行總裁日前示警，德國經濟進入衰退的風險越來越大，且歐元區通膨仍持續創40年新高，即便ECB持續升息，明年通膨恐怕仍將維持在令人不安的高位。

顯示歐元區的經濟持續每下愈況，也使得ECB升息的道路日益崎嶇，進而使美元指數有了持續強勢的理由，建議投資人可留意期元大美元指數ETF及期元大美元指正2 ETF，掌握緊縮貨幣政策下之商機。

反觀日本，在核心通膨連續3個月維持在日本央行的目標2%之上，且有效實質利率創下半世紀以來新低的日圓，使日本出口業有好轉之可能，進而使連續一年處在貿易逆差的日本可望在下半年或明年轉為貿易順差，此外，各國邊境逐漸解封，日本也不例外，歷史低點的日圓使日本或許將成為觀光客首選，帶動日本經濟，雖然短時間內日本央行將維持寬鬆貨幣政策，但在上述的利多帶動下，下半年日圓或有機會從弱勢中轉強。

觀察近期，在美元指數走強下，歐元已貶破前波低點，而日圓雖然也貶值，但未貶破前低，且大額交易人逐漸降低日圓的空頭部位，日圓或許已有打底跡象。