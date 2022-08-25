宜蘭縣長林姿妙因貪汙等罪嫌遭起訴，15名被告中連同林姿妙就有10名公務人員，今天（25日）民進黨宜蘭縣議會黨團批林姿妙，讓涉案的公務員鐵飯碗恐不保，但國民黨議會黨團以1558地號為例，指前縣長時期已恢復農業使用，林姿妙何以指示公務員？批是時空錯亂、拿明朝的劍斬清朝的官。

議員陳文昌表示，起訴書指林姿妙使用外籍人士的門號聯繫助理處理帳務，但縣政資源是要服務人民，卻變成生意工具。國民黨宜蘭縣議會黨團則反批，1558地號案是時空錯亂「拿明朝劍斬清朝官」。前縣長已經認定恢復農業使用，林姿妙時任鎮長還沒當縣長，怎麼指示縣府公務員；租借競選總部時，根本還沒有土地增值稅問題；林姿妙借還貸完全無涉洗錢或匯款，如700萬元債務轉10次就有7000萬元金流，卻被栽贓成有7000萬元現金。

國民黨團指出，林姿妙為避免公私不分，使用非公務領域的門號，已連續儲值使用十餘年，功能無異於一般手機，檢調也是照常監聽，均無異常，卻被醜化成用完就丟的王八機，無非是刻意抹黑栽贓。