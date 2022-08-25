歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)在周四出刊的訪談中表示，ECB在作決策時，同時必須考量到氣候變遷議題，因為它會有明顯的影響力，特別是對通貨膨脹。

拉加德在接受法國媒體Madame Figaro的訪談中表示，如果全球各地出現越來越多的氣候災難、乾旱、飢荒，都將對物價、保險費，和金融業造成影響，「我們必須要考慮到這一點」。

行長還表示，她可以想像，不同地區的環境、社會和治理標準，將會協調一致化，並且加快地收緊(氣候變遷標準)。

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