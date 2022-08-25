疫情後製造業要面對反而是高庫存問題，經濟部已經要推出「全球搶單行動」，跨國舉辦採購大會、供應鏈大會、東南亞貿訪團等多增加訂單。但是工業電腦大廠研華董事何春盛呼籲，台灣老是跟二軍(東南亞)打拿冠軍沒意思，要「立志打一軍」，勇敢挑戰美日歐市場，鍛鍊經營實力。

何春盛表示，研華全球布局算是走很前面，除了在美中歐洲三大市場外，在南向市場如泰國、馬、新加坡、越南都有分公司，公司很早就布局這塊。這兩年研華在東南亞市場成長快40％，這塊是全球動能成長動能最快的區域。

但他反過來提醒，台灣企業不能只靠東南亞市場，因為相對歐、美兩大先進市場，東南亞還是量級較低。台灣應「立志打一軍，不要打二軍」，勇敢挑戰美國、日本、歐洲一軍市場，鍛鍊我們經營實力。

他說了解台灣很多中小企業，比較容易切入東南亞，可是台灣企業還是要挑戰一軍市場，才會進步，老是跟二軍打拿冠軍沒意思。

台美「21世紀貿易倡議談判」已經啟動， 何春盛因此看好可以為台灣「開出一條新的道路」，政府的台美經濟貿易關係正在啟動，這對產業很有幫助。到一級市場練兵，對台灣企業的實力有好處。畢竟美國市場佔GDP30 ％，傳統上台灣不管是技術還是人才，跟美國都是強連結。

但台灣區電機電子工業同業公會(電電公會)副理事長許介立強調，東南亞國家GDP不斷成長，消費力起來，科技跟生活結合部份，將來有機會可以發展。除了已經成熟的美國、歐洲市場外，新南向是大家可以注重地方。

對於下半年產業景氣，何春盛認為不同產業別有不同影響。像高通膨對消費型產業有影響，電腦產品買氣已經下來。但以研華所在的工業市場來看，沒看到衰退，反而看到新商機。因為不景氣時後，民間要投資自動化設備，政府要挹注資金做基礎建設，蓋公路鐵路，不景氣對某些個別產業反而有利。

至於四川限電持續，許介立說對台商一定有些衝擊，大陸缺水問題還是很嚴重，缺電短時間內也沒辦法解決，台商如何配合政府政策去消化庫存，針對手上訂單如何去化滿足，也要應用全球供應鏈做安排，是要研究課題。