美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）於今(24)日結束訪台行程，他在推特 (Twitter) 上PO出與台積電創辦人張忠謀擊肘問候的照片，並透露張忠謀分享了「無價的深入見解」。

侯康安在推特發文表示，他深感榮幸能與張忠謀會面，並大讚張忠謀是半導體產業極具遠見的領導人，更用「invaluable」（無價之寶）形容張忠謀分享的見解。侯康安另一篇貼文照片也顯示與聯發科董事長蔡明介等人會面。

侯康安此次率領美國普度大學（Purdue University）工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）在21日到24日訪問台灣，此行一大重點是強化台美半導體供應鏈合作，他的推文指出，此行完成4大備忘錄簽約，包括與經濟部簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」。

值得注意的是，美國官員相繼訪台，不約而同都與台積電高層會面。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台時，張忠謀與台積電董事長劉德音都有參與總統蔡英文歡迎裴洛西的午宴，席間的話題也與半導體產業動態、台積電投資與未來展望有關。

美國5位參眾議員8月中接棒訪問台灣，民主黨籍的參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）事後提到，訪台過程中曾與台積電的代表會面，討論合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈與投資。