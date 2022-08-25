守護弱勢家庭兒童，台塑企業暨王長庚公益信託至今共與7縣市合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，截至2022年累計捐助5,636萬元、受益7,281人次；並自2022年下半年將台北市平價住宅(安康、福民平宅)弱勢家庭也納入補助對象，協助弱勢家庭兒童能有穩定的生活與學習。25日獲嘉義縣政府邀請參加舉辦之「2022物資銀行傳遞愛，接受頒贈感謝狀。

此外，為照顧全台各地弱勢民眾，台塑企業暨王長庚公益信託因地制宜的依照當地需求規劃不同的專案，如「成立食物銀行 共享園區」(服務弱勢家庭，推廣惜食及續食觀念)、「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」、「弱勢家庭國中生營養早餐計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可專注學習)」、「偏遠地區英語能力提升計畫」、「國中技藝教育扎根計畫」與「無家者服務計畫」等項目，盼使有需要族群獲得妥適照顧。

為讓弱勢家庭兒童能獲得穩定照顧，台塑企業與王長庚公益信託、慶寶勤勞基金會自2015年起在台塑企業管理中心常委王瑞瑜、王長庚公益信託主任委員指示下，和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。因辦理成效良好，2019年起再擴大辦理，至今共與7個縣市(新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及嘉義縣)合作。

其中，台塑企業暨王長庚公益信託2021年起捐助嘉義縣「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，截至2022年上半年受益家庭逾182戶、319人次、金額達240萬元。

台塑企業表示，為強化社會互助、支援能量，台塑企業暨王長庚公益信託還推動社會公益、照顧社區民眾福祉，讓在地人服務在地人之理念，2019年透過慶寶勤勞基金會與長庚科技大學合作，在雲林及嘉義等偏鄉社區據點，推動「愛健康互助志工推廣計畫」，整合企業、地方政府、學校及社區跨領域之專業知識及豐富資源，建立愛健康互助志工服務培育模式、基地及提供各組織共享智慧型長期照護輔助系統平台資源，截至2022年，已建立11處掛牌社區的訓練基地，並辦理培訓61個社區據點，招募志工1,161位，社區及居家關懷服務達58,707人次。