南台灣代銷天王上揚國際建築團隊，保守因應房市，「價格漲多了，總要休息一下」，除非建設公司願意讓利，否則，今年將不再承接新的建案代銷，轉而由同集團的清景麟建築團隊自行推案，下半年推2案，明年則達8案，總銷達575億元，「自己的房子自己賣，價格比較有彈性」，推案範圍涵蓋南台灣。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟25日指出，去年代銷的建案總銷金額達1,000億元，今年則大縮水，只剩下500億元左右，減約50％，主要是從今年5、6月開始，上揚國際建築團隊就不再新接建設公司的建案代銷。

林聰麟表示，今年和明年的建案，面對總體經濟、通膨和打炒房等因素，將是個案表現的時代，不過，大多數建案在開價方面，仍是高價居多，在面對房價大漲之下，上揚國際建築團隊的態度相對保守，「價格漲多了，總要休息一下」，除非建設公司願意讓利。

「自己的房子自己賣，價格比較有彈性」，同時也擔任清景麟建築團隊董事長的林聰麟表示，長期而言，房市向上的趨勢不會改變，因此，將由自己帶領的清景麟建築團隊，自行興建、推案、銷售，自己可以根據市場變化，調整價格。

他說，清景麟建築團隊今年8月開始進場，分別在台南新都心特區推出「研森一期」、以及在高雄小港少康營區推出「國家公園」，這也是清景麟建築團隊今年以來首次的推出的2個建案，總銷金額分別是70億元和80億元，都是主攻首購和部份換屋族。

清景麟建築團隊明年的推案動作，則會加大，林聰麟指出，推案範圍也將從高雄、台南、一路到嘉義，涵蓋南台灣房市，總共有8個建案，總銷金額約575億元。

他說，高雄明年雖然只有一個建案，但，總銷金額是最高的，約達220億元，而且不分期推出，由於區位在亞灣特區生活圈，每坪開價30多萬元，戶數約1,600戶，相信有很強的吸引力。

林聰麟表示，台南明年將推出4案，分別是總銷70億元的「研森二期」、40億元的「夢公園」、15億元的「長勝」、以及安平生活圈的建案60億元。

至於嘉義，則有嘉義高鐵生活圈的「科技城」，總銷約70億元，另2場建案則都在嘉義縣府生活圈，分別是總銷80億元的「世界城」和總銷20億元的「清揚」。