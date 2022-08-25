台南市22日發生殺警奪槍案，造成2名員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，事發雖已第4天，家屬至今仍難以撫平傷痛，凃明誠二姐面對凶嫌林信吾從明德外役監脫逃，獄方卻稱是逾期未歸，痛批典獄長杜聰典「欺上瞞下」。明德外役監今對家屬表達哀痛與歉意，但強調絕對沒有「欺上瞞下」，強烈譴責林信吾惡行。

凃明誠二姐今早聲淚俱下痛批明德外役監典獄長杜聰典，「你欺上瞞下，是為了你的寶貴仕途嗎？」她說，「如果不是因為這樣，讓林信吾逃獄，明誠跟瑞傑也不會慘死在荒郊野外，你知恥嗎？」

明德外役監副典獄長江振亨今天出面表示，首先要向不幸殉職的兩名警員表達最大哀悼，體諒也理解家屬的心情與發言，但遭誤解之處，也須特別澄清。他說，林信吾在明德外役監服刑8個多月，雖透過相關輔導教化，但還是沒辦法改變其暴戾之氣，犯下這起泯滅人性的殺警案，更對社會造成恐慌。

他說，明德外役監是執法機關，相關作為一切均依法行政，林信吾本月15日返家探視未歸，當天除聯繫警方協尋外，獄方也依據外役監條例及返家探視辦法規定，當天就以脫逃罪嫌移給地檢署偵辦，相關通報及移送，絕對沒有所謂「欺上瞞下」行為。