戴爾（Dell Technologies）將在周四發布財報，分析師和產業專家表示，由於該公司將重心放在企業客戶，或許能免於受到個人電腦（PC）市場放緩的影響，上季財報樂觀可期。

從英特爾到聯想，所有產業巨頭都預期PC銷售將在2022年放緩，在這場大流行病給PC產業帶來兩年的榮景之後，通膨不斷飆漲已經導致需求降溫。

但戴爾將近一半營收來自於商用業務，可望從企業為混合工作時代升級設備的趨勢中受益。

CFRA分析師Angelo Zino表示，戴爾正持續轉向企業PC業務，而其利潤也比較高。

全球最大PC製造商中國聯想集團8月初公布營收增長創下兩年多來新低。三星電子則警告來自PC製造商的晶片需求將進一步減弱。

但根據產業研究公司Canalys調查，全球商用桌上型、筆記型和工作站電腦出貨量繼第二季成長6.4%後，第三季可望較第二季大幅增長16%。

不過分析師警告，美元走強，以及中國疫情與俄烏戰爭導致供應鏈中斷，仍可能使戴爾面臨壓力。

分析師預估戴爾第二季營收年增1.4%，為264.9億美元，每股盈餘為1.64美元。

戴爾今年來股價下跌近17%，而規模較小的競爭對手惠普公司（HP Inc）今年來股價下跌11.3%。

20位受訪的分析師當中，有13位給予戴爾「買進」或更高的股票評級，7位給出「持有」評級。分析師給出的目標價中位數為59美元，略低於3個月前給出的60美元

戴爾周三收跌0.68%，為46.62美元。