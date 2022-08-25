一名年近六旬的謝姓婦人，先後感染有國病之稱的B型及C型肝炎，期間又罹患尿毒症，須終生接受血液透析治療(俗稱洗腎)，但她並沒有被惡疾擊垮，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受治療，不但安然度過28個寒暑，更終結了頑強的C肝病毒，成為人生「腎」利組。

謝姓婦人並非特例，高醫附設中和紀念醫院肝膽胰內科及肝炎防治中心自2019年起攜手南臺灣22家血液透析機構，包括台南、高雄、屏東三縣市的1家醫學中心、4家區域／地區醫院，以及17家基層診所，共500名醫護人員及2,300名血液透析患者，透過「全面篩檢」、「在地治療」與「及時轉介」3種手段，成功將洗腎患者的C肝感染率從原本8%降至1%以下，降幅高達9成以上，其中超過9成C肝洗腎患者治療痊癒；這項傲人的成果於2021年榮獲SNQ國家品質獎，論文獲刊在國際頂尖醫學期刊《Gut》，這也是全世界首篇洗腎室根除C肝的相關論文，可作為其他國家治療策略的參考。

高醫附設中和紀念醫院副院長，也是台灣腎臟醫學會理事長的黃尚志教授表示，呼應世界衛生組織(WHO)2030年前消除病毒性肝炎目標，臺灣於2016年底成立國家消除C肝辦公室，希望提前在2025年滅除C肝。高醫肝膽胰內科和肝炎防治中心為此推動了「C肝微根除計畫（HCV micro-elimination）」，除有效降低腎友的C肝感染率外，另透過「治療引領預防」，在具高度傳染風險的血液透析環境，讓新發感染與再感染的比例也下降了超過8成。身為醫學中心的高醫，全力配合國家政策，善盡社會責任，期使國人遠離肝病之苦。

高醫副院長、肝膽胰內科教授戴嘉言表示，特殊族群C肝微根除是達成滅除C肝目標的重要工作，只要認真投入並通力合作，確實可以達標，高醫也協助高雄的山地偏鄉，已有在籍、在戶居民根除達標實例。對於有腎臟疾病之C肝病友，治癒後可避免或減少肝病併發症，延長存活，高醫推動洗腎室C肝微根除計劃卓著的成效與經驗，令人感到欣慰與鼓舞。

高醫肝炎防治中心主任黃志富教授表示，據衛生福利部統計，國內每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中C肝是危害肝臟的病毒之一；而洗腎患者有較高感染C肝的風險，一旦感染也有較高的死亡率和併發症，因此洗腎患者接受C肝治療至關重要。

高醫肝膽胰內科主任黃釧峰教授指出，目前全國有700多家洗腎機構，共服務9萬多名洗腎病友，其C肝抗體陽性率約為12%、逾1萬名腎友感染過C型肝炎。而高醫C肝微根除計畫的定義比照WHO，希冀達成標準須符合以下兩個要件：1.每家洗腎中心須有9成以上的C肝患者接受治療；2.洗腎中心的C肝盛行率在治療行動後要降低8成以上。

黃釧峰教授進一步說明，團隊發現「在地治療」比「轉介治療」手段更具成效，可以克服患者就醫的不方便性，而提高接受治療的意願，再結合「全面篩檢」措施，經追蹤3年後，有9成以上洗腎中心達到C肝微根除目標，未來將持續推動C肝殲滅長期世代追蹤。

為了達到「無C洗腎」的終極目標，高醫全面輔導洗腎患者和醫療照護提供者，至少半年以上無C肝病毒感染。目前已有10家達到「無C肝洗腎」(NoC-HD)血液透析院所認證的合格標準，18家經嚴格審視後無新感染的洗腎病患，還有少數幾家醫療院所繼續輔導中，希望全面達到C肝微根除的目標。

「C肝治療好，一方面肝臟的威脅消失，一方面也可降低腎臟、糖尿病等其他疾病的風險!」高醫肝膽胰內科檢查室主任葉明倫表示，過去治療C肝的費用昂貴，或是使用副作用大的干擾素治療，導致許多患者相當抗拒，而現在有良好的口服抗病毒治療，每天服用一次，約2-3個月就能很有效清除體內C肝病毒，且健保給付，病人應把握機會治療，共同邁向無C國家目標。

高醫血液透析室邱怡文主任也表示，洗腎患者若感染C肝，易感染給身旁的人，甚至醫護人員都有接觸風險；一般C肝病人若不接受治療，不僅可能惡化為肝硬化、肝癌，也會造成腎臟損傷、甚至糖尿病控制不良等全身性問題，呼籲有肝炎的腎友應盡早接受治療，也希望全國血液透析機構總動員參與C肝殲滅行動。

謝姓婦人年輕時就感染B肝，近30歲發現罹患尿毒症，從此過著洗腎的歲月，期間又檢出C肝病毒，三種疾病纏身，並沒有把她擊倒；她積極配合醫囑接受治療，每週3天自行開車，遠從岡山到高醫洗腎，迄今長達28年之久，「有些醫護人員都退休了」，她感謝血液腹膜透析室主任邱怡文等醫護團隊及C肝醫護團隊用心的照顧，讓她能成為人生「腎」利組，更在短短3個月內就清除體內的C肝病毒。現在的她生活如常，在工廠做品管工作，期待疫情紓緩後，再度跟著家人開心出國旅遊!