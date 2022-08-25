據勞動部勞動基金運用局最近公布的基金運用指出，今年1至6月勞保基金共虧損727.1億元，行政院因而大幅提高明年勞保基金撥補預算至450億元，勞動部部長許銘春感謝行政院每年持續對勞保基金的撥補，維持勞保財務的穩定度，且撥補金額逐年增加，展現政府照顧勞工決心。

行政院近年在2020年、2021、2022年度分別撥補200億元、220億元及300億元至勞保基金，今年一口氣增加至450億元。

外界認為，今年增加撥補金額至450億元，可能與上半年勞保基金大幅虧損有關，但勞動部勞動保險司司長陳美女說，與勞動基金虧損沒有關係，但每一年都希望增加更多的預算，一旦該預算案經立法院通過，就算「措施性法律」，行政機關就能據以撥補至勞保基金中。

許銘春則說，感謝行政院每年持續對勞保基金的撥補，維持勞保財務的穩定度，且撥補金額逐年增加，展現政府照顧勞工決心。