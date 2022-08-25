行政院會今（25日）通過112年度中央政府總預算案，未編列軍公教調薪的預算，對此，行政院發言人羅秉成在院會後記者會表示，政院去年宣布今年起軍公教調薪4％，調幅為25年來最高，今年是否決定明年軍公教調薪，將由人事行政總處按照作業程序處理，確定後再對外說明。

中央政府總預算案8月將送立法院審議，歲出編列2兆7191億元、歲入編列2兆5565億元，雙雙突破新高。其中國防經費整體規模達5863億元，與111年度相比增加716億元，增加幅度13.9％。

羅秉成轉述院長蘇貞昌裁示，國際政局以及經濟金融情勢均詭譎多變，這幾年來雖順利因應美中貿易衝突、香港變局、百年大疫，但俄烏戰爭長期化的影響仍在擴大中，中國對台威脅升高、全球疫情仍然嚴峻、國際通膨居高不下、極端氣候加劇所帶來的衝擊等，都是政府未來所要面對的挑戰。

他強調，各部會務必穩健推動各項施政，機動反應、即時解決各項問題，用對的方法，在對的時間，做對的事情，持續繁榮經濟、走向世界、造福國人。