台北市勞動局長陳信瑜身陷濫用特別費等爭議，市長柯文哲已批准陳信瑜請辭，將在28日生效。北市議員陳重文今天詢問，是否會到台北市副市長黃珊珊的團隊輔選？陳信瑜並未正面回答，但她強調黃珊珊是姐妹淘，有事情大家互相幫助，隨時都可以打電話。

陳重文今天在議會民政部門質詢指出，黃珊珊已在打包，市長已經簽了陳信瑜的辭呈，未來的勞動局長是（前新北市勞工局長）高寶華，陳信瑜答稱「對」。

陳重文接著說，陳信瑜離開勞動局長位置、黃珊珊也離開副市長位置，陳信瑜會不會去黃珊珊的團隊幫黃輔選？陳信瑜笑稱，等她離開再報告，陳信瑜接著在追問下鬆口說，「我跟她（黃珊珊）是好姐妹啊」，好朋友還是會見面，朋友又不是離開就不見面。

陳信瑜並透露自己跟黃珊珊比較好，跟民進黨台北市長參選人陳時中不認識、國民黨台北市長參選人蔣萬安也完全不認識。

陳重文仍繼續追問，陳信瑜離開台北市政府團隊，是否有可能組另外的團隊？陳信瑜僅說，議員的建議很嚇人，這樣的建議可以記下來，「我覺得很有創意」。

陳重文表示，他們樂觀其成，黃珊珊是歷屆參選台北市長唯一一個議會出去的代表，對未來小內閣、輔選團隊，期待有一些大將或是不同色彩派系的參加，他再問陳信瑜是否會拔刀相助，陳信瑜強調，黃珊珊是她的救命恩人，她第一次住院就住12天，是黃珊珊逼她住院，不然她那天晚上大概就無法呼吸了。

陳信瑜說，「她是我們的姐妹淘，姊妹淘有事情，大家互相幫助沒什麼」，好朋友一定互相幫忙。至於時間點在領表之前嗎？陳說，姐妹不需要看什麼時間點，隨時都可以打電話，陳重文下結論稱「隨時都可以就定位」，陳信瑜笑回「謝謝議員」。