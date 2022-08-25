黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火

俄軍侵略烏克蘭已半年，據《富比士》（Forbes）估算，俄羅斯總統普丁在戰爭持續期間，最昂貴的5大軍事損失加起來已超過10億美元（約300億台幣）。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，估計直指，俄軍最慘痛昂貴的損失，就是黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦4月爆炸起火，價值7.5億美元（226億台幣）的軍艦，就這樣沉沒。儘管俄方說，是因為艦上起火，才導致這起事故，但烏克蘭說，「莫斯科」號是他們擊沉的。

至於其他4大損失，則包括8600萬美元的（近26億台幣）的伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機、7500萬美元（約22.6億台幣）的「薩拉托夫」號（Saratov）短吻鱷級（Alligator-class）大型登陸艦、5000萬美元（約15億台幣）的蘇（Su）-30SM戰機，還有價值4000萬美元（約12億台幣）的Su-34戰機，總共加起來，就超過10億美元（約300億台幣）。

The wreckage of the Russian Su-30SM RF-81771 aircraft, shot down no one knows when and how😄 pic.twitter.com/PawlqZKzwO — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

此外，據《富比士》估算，從2月24日俄烏開戰起，到8月24日的6個月期間，俄羅斯損失了價值165.6億美元（近5000億台幣）的12,142件裝備，而這還不包括飛彈在內。