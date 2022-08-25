荷包蛋賣多少才合理？曾在殯儀館擔任接體員的網紅作家大師兄昨天分享他去林口一家知名早餐店吃早餐，看到荷包蛋一份35元非常震驚，大呼林口物價真高。不約而同地，PTT上也有人討論同家早餐店，好奇荷包蛋是用鑲金的雞蛋去煎嗎？引起網友熱議。

作家大師兄分享林口早餐店菜單，竟然一份荷包蛋要價35元。(翻攝自BigBrother大師兄FB)

大師兄昨天在臉書PO出一家早餐店菜單，大呼林口物價真高，一份荷包蛋就要35元，但心裡很好奇價值35元的荷包蛋長怎樣，又不敢問店家是幾顆蛋，怕顯得俗氣，因此親自點蛋一次，結果送來是一份兩顆，但仍覺得貴「35元還是只能點這麼一次吧！」

一份兩顆荷包蛋要價35元。(翻攝自BigBrother大師兄FB)

而網友看到兩顆荷包蛋35元嚇得不輕，紛紛留言：「超商茶葉蛋可以吃3顆」、「35已經可以買半盒蛋了」、「這荷包蛋價格太驚人了」、「15元就覺得貴，還35元！嚇死人」、「荷包蛋35元比鬼故事還可怕」、「林口的物價指數真的高於新北其他區，到底為什麼？」

巧合的是，PTT也有網友討論同家早餐店荷包蛋賣35元，難道荷包蛋是用鑲金的雞蛋去煎的嗎？引起鄉民熱議，「這沒兩顆蛋說不過去」、「這家開在哪不會倒閉？」，就連其他餐點也是貴「薯餅50...」、「起司蛋餅50元有夠離譜」、「薯餅比麥當勞貴是怎樣」、「這啥早餐店，比台北還貴耶」、「這黑店吧？」、「這哪間啊，給盤子吃的喔」、「這菜單風格是文青店吧」。