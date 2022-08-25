香港12人男團MIRROR上月底在紅館舉行演唱會發生嚴重意外，吊掛巨型螢幕的鋼索突然斷裂，當場壓下來重擊兩名舞者，目前李啟言（阿Mo）還沒脫離險境。而港媒這幾天曝光調查報告，指出斷裂的鋼索能承受的重量比其他市面上鋼索少了20%，加上主辦單位報錯重量，一個螢幕的重量約500公斤，主辦方只報500磅（約226.8公斤），差了200多公斤，難怪會發生意外。

據《香港01》報導，上月28日MIRROR在紅館開唱出現意外，由康文署率領的調查小組近日公開調查結果，該小組成員、香港工程師學會代表司徒家成表示，國際標準來說，這類鋼索耐重度約1380公斤，但現場使用的鋼索只有1110公斤耐重度，而6個螢幕重量不同，大概都在500到520公斤左右。

舞者李啟言（阿Mo）至今仍在加護病房。（圖／翻攝自momo.lky IG）

然而從主辦方繳交的文件中發現，其中螢幕的重量明顯被誤植成500磅，也就是約226公斤，差距甚大，再加上使用的金屬護繩器等工具產生金屬疲勞現象，掉落的螢幕另一邊還發現螺絲斷裂，上面有剪口，需再到化驗室檢查，至於究竟該由誰負責？司徒家成表示整場演唱會是由主辦單位發包給不同廠商負責不同項目，從設計、買材料、安裝都是不同單位，可能是溝通不良導致的結果，目前難以判定誰的責任最大。

舞者方芷欣轟工程單位工作態度隨便。（圖／翻攝自fongfongfong_ IG）

而被直接砸中、未來有癱瘓可能的舞者李啟言（阿Mo）目前仍在加護病房，其父親李盛林牧師先前在臉書貼出兒子照片，盼大家能繼續替李啟言禱告。當晚舞蹈團隊中的另一名舞者方芷欣（方方）則發文怒批工程團隊太過隨便，配件跟安裝都有問題，怎麼敢啟用，「所以是要我們十幾個舞者每晚上台跟你玩命？罪孽深重」。