新北市新店區今天下午降下大雷雨，下午3時許發生大範圍停電事件，多個路段無電可用。（李奇叡翻攝）

又有地區傳出停電消息，多名新店人在網路抱怨，新店區大範圍停電，網友紛紛回報自己所在的停電路段，還有人說停電前曾聽到巨大爆炸聲響，對此台電表示，雷雨導致高壓線路跳脫，造成新店區1萬7千多戶停電，派員搶修後已於15時46分全數復電。

一名網友於臉書粉專《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》指出，新北新店區大停電，停電範圍很廣，就連號稱不停電的路段新店後街也停電了，根據網友回報的停電路段包括中興路、光明街、檳榔路、北宜路、永業路、新烏路、五峰路、新店路、竹林路、文中路、華城路、北新路及安坑等地區。

記者爆料網也有人表示，停電前曾聽到爆炸聲。（圖／翻攝自記者爆料網）

另外也有人在LINE社群《記者爆料網》表示，15時16分左右新店建國民權路口附近，有一道閃電打下來後，立刻產生巨大爆炸聲。

對此台電表示，14時58分雷雨導致台北至粗坑69kv高壓線路跳脫，造成新店區1萬7千多戶停電，派員搶修及轉供，已於15時46分全數復電。