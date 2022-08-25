美國將七家中國相關實體（主要與航空航太有關）列入出口管制清單。對此，中國商務部發言人束玨婷今表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量對他國企業和機構進行打壓遏制，將7家中國實體列入出口管制實體清單。中方對此堅決反對。美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於整個世界。美方應立即停止錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。