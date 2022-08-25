前新竹市長林智堅2論文遭雙殺，綠營持續相挺，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今酸對手國民黨桃園市長參選人張善政選戰隨波逐流，以宜蘭縣長林姿妙涉貪案，要求張清楚說明。對此，張表示，綠營不尊重教育體制，別以為政治人物能凌駕台大和中華大學的決議，至於林姿妙案則還有很長的司法程序，到最後關頭才會有結果。

對於民進黨支持林智堅捍衛自身清白，張善政表示，這代表民進黨對台大和中華大學的審查結果不當一回事，不尊重教育體制的價值，強調別以政治干涉學術，別以為政治人物說某些話就能凌駕台大和中華大學許多教授的共同決議。

外界關注鄭運鵬曾力挺林智堅，如今更繼續相挺，張善政認為，政治人物的誠信比學問重要，鄭先前袒護林，應對他的誠信原則做說明，讓選民能夠接受，但到目前為止都沒有任何說明，「走了一個抄襲的，來了挺抄襲的」是大多數民眾心聲。另至於鄭酸選戰模式隨波逐流，張則回應「聽不懂」。

綠營猛攻林姿妙涉貪案，張善政反酸，桃園市長鄭文燦任內的前經發局長朱松偉，因多次收受賄賂還詐領特別費，一審被判刑13年，所以對於對手陣營的說法，張酸說「應是在講鄭文燦而不是我」，張強調林姿妙案的司法程序還很長，要到最後關頭才會有結果。