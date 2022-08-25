台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會24日公布全國議員犯罪前科網站，其中，基隆市暖暖區市議員王醒之便名列其中。王醒之25日上午說：「這對我來說並不是汙點，反而是榮譽。」

王醒之的前科是他2002年參與健保改革遊行，抗議藥價黑洞等問題，在過程中損毁了行政院大門，遭台北地院判處拘役55日。王醒之說，他不但有案底，還入獄「進修」蹲了55天。他強調，他不僅是真的入獄，也是真的進修；那55天裡，他在獄中趴在地上用信紙及複寫紙洋洋灑灑寫了份入學申請與研究計畫，最後以第一名考上輔大心研所博士班諮商諮詢心理學組。且口試那天還是坐著囚車進學校考試的，獄卒就守在考場外等口試結束後再押他回監獄。

王醒之說，當年這風波鬧得很大，當時陳情的對象是行政院長游錫堃，而他父親王拓時任民進黨立院黨團幹事長，當時大概也沒人會想得到，當年在游錫堃院長辦公室的林右昌後來會當基隆市長8年。

當他遭行政院提告後，王醒之透露，游錫堃曾致電王拓表示：「拓哥，歹勢，我不知道那是你兒子。」王拓則是明快的回覆他「該怎麼辦就怎麼辦」，因為行政院大門推壞確實是事實。當然王醒之也就因此有了案底／前科。

王醒之說：「這對我來說並不是汙點，反而是榮譽。」服刑前王拓還陪他在基隆辦了場記者會，由基隆在地的工運幹部們送他一把大蔥，象徵「從（蔥）容入獄」，入監進修加「鍍金」。

王醒之表示，這件事後來他沒有再提，主要是這種全國性議題，在地方政治中不受選民青睞。他也感慨，沒想到20年後有網站重提舊事，還驚動很多老友公開示愛相挺。