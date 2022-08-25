前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學歷遭到「雙殺」，民進黨立法院黨團今（25日）開記者會表示，尊重學校審定結果，也尊重林智堅尋求任何行政、法律救濟程序，以追求他的清白。
林智堅台大、中華大學碩士論文均被認定抄襲，學位遭「雙殺」撤銷，國民黨團要求力挺林論文的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦道歉。民進黨團回應，每個決定、立場，都是當時針對各種情報、資訊判斷，因此沒有所謂道不道歉問題。
前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學歷遭到「雙殺」，民進黨立法院黨團今（25日）開記者會表示，尊重學校審定結果，也尊重林智堅尋求任何行政、法律救濟程序，以追求他的清白。
林智堅台大、中華大學碩士論文均被認定抄襲，學位遭「雙殺」撤銷，國民黨團要求力挺林論文的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦道歉。民進黨團回應，每個決定、立場，都是當時針對各種情報、資訊判斷，因此沒有所謂道不道歉問題。
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