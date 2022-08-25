英國知名男星湯姆哈迪(Tom Hardy)剽悍形象深得人心，過去曾演出許多經典角色，例如漫畫人物「猛毒」、《蝙蝠俠》中的反派「班恩」，而最近他將硬漢本色帶進現實生活中，44歲的他日前現身巴西舉辦的一場柔術錦標賽，並參加兩個組別賽事，最後更一舉包攬2枚金牌，對手直言他非常強大，自己盡了全力都擋不住。

Actor Tom Hardy competed at UK REORG Open Jiu-Jitsu tournament as a 4-stripe blue belt & won gold in both Gi and No-Gi divisions! Hardy first started training after playing an #mma role in 🎬 Warrior (2011). #ufc #mma #tomhardy #jiujutsu #mmanews #grappling. #FilmTwitter #film pic.twitter.com/ve9AsplOaP — BLAZING HEART PRODUCTIONS (@blazingheartpro) August 23, 2022

好萊塢知名演員湯姆哈迪上週無預警現身柔術錦標賽，令人驚喜的是他親自下場了，還一次在兩個組別大展拳腳，連40歲對手丹尼都嚇到，透露自己準決賽前才得知對手是湯姆哈迪，輸掉比賽後更無奈說道：「我盡了全力，但湯姆哈迪比我強太多，他很強壯也很有才華。」看來這隻「猛毒」還真的不好惹。

“What did you do this weekend?”



“Nothing, just got arm-barred by Bane at a BJJ tournament 🙃”



Tom Hardy 🔥😅pic.twitter.com/39S8Vq5hxi — Screen Off Script (@ScreenOffScript) August 22, 2022

賽後湯姆哈迪競技畫面在網上瘋傳，影片中只見湯姆哈迪死命扣住對方雙手，對手一度反制住湯姆哈迪，讓他頓時陷入危險局面，但湯姆哈迪用雙腳再次把對方壓倒在地，穩穩持續幾秒後，裁判示意兩人起身，並宣佈這位好萊塢巨星獲得比賽勝利，媒體《Screen Off Script》搞笑附註說：「對手(BJJ)被「班恩」掐住了脖子！」

Call me whatever...

Tom Hardy is Fine AF~https://t.co/ONOnJWwGZn — Walter 'Monk' McCool (@MadVillian23) August 19, 2022

事實上湯姆哈迪為飾演電影中許多硬派角色，持續瘋狂健身、調整飲食，和蝙蝠俠男主角克里斯汀貝爾(Christian Bale)一樣敬業，不過近年有別於前者在胖瘦間大幅度切換，偏向增肌與減脂，2011年在《勇者無敵》飾演MMA冠軍拳手，減掉15%體脂肪，訓練菜單就驚見巴西柔術，之後飾演大家熟知的班恩和猛毒，仍保持高度自律！