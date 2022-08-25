前總統陳水扁先前接受網紅比特王訪問、狂批批民進黨台北市長參選人陳時中，受訪影片昨（24）公布後引起極大話題，但陳水扁卻馬上急發聲明澄清談話被扭曲。對於扁的驚人之語，媒體人吳子嘉解讀分析，陳水扁押寶賴清德可能是下屆總統、也在向賴清德「表態」，希望賴若當選總統能特赦他！

吳子嘉今（25）在媒體人朱學恒的直播節目中表示，陳水扁在比特王影片說的話是「表態」，昨下午的貼文則是「公關」。他指，陳水扁在比特王影片裡「擺明就是要修理蔡英文」，因蔡英文此次選舉的核心就是台北與桃園，若台北桃園「掛了」，那麼蔡英文就「跛腳」了，陳水扁是藉著修理陳時中去修理蔡英文！

但朱學恒質疑，先前民進黨才將國務機要費除罪化了，照理說陳水扁應該感謝，「怎麼反手就巴下去了？」吳子嘉認為，陳水扁已被判刑的部分得靠特赦處理，但據他所知，蔡英文的意思是「到此為止、不特赦了」、扁也收到此訊息，因蔡英文任期僅剩兩年多，「特赦他（扁）幹嘛？」

吳子嘉因此認為，陳水扁若希望被特赦只能期待下一任總統；朱學恒附和「若他（扁）要押寶那一定是押賴清德」。吳子嘉推論，所以陳水扁該則影片的講話，是對賴清德表態。