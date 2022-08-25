美國通膨出現降溫跡象，激勵近期投資氛圍好轉，然因聯準會壓低通膨至2％目標不變，市場預估2022年9月仍可能持續升息。中信投信25日表示，「中信特選金融ETF」（00917）追蹤的ICE FactSet特選金融及數據總報酬指數，近三個月上漲9.84％，同期間標普500指數漲幅7.65％，指數相對領先2.19％，可見升息利多逐步顯現，建議投資人將全球型金融ETF納入投資組合卡位金融股補漲行情。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，觀察美國當前的通膨現象，是受到供給與需求推升雙面夾擊造成的，供給面因疫情導致供應鏈混亂，成本上升、俄烏戰爭爆發及相應制裁措施，讓原物料、能源價格飆漲，這些現象雖會隨著時間消退，但隨11月期中選舉逼近，為了有效抑制通膨，聯準會進而祭出激進的升息手段因應。葉松炫進一步指出，以存放款利差為核心業務的金融產業最為受惠，且已反映在美國各大銀行最新公布第二季財報上，如摩根大通、花旗、富國銀行和摩根士丹利的淨利息收入皆大幅增長，年增長介於14至22％。

葉松炫並提到，包括摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、花旗、高盛等在內的多家美國大型銀行，6月底全數通過聯準會的壓力測試，代表經濟惡化衝擊時，仍有足夠資本應付，多家銀行更大手筆宣布將增發股利並進行股票回購，其中美國銀行達150.5億美元、富國銀行為150.3億美元、摩根士丹利120.8億美元、高盛60億美元等。

中信投信指出，中信特選金融ETF（00917）追蹤ICE FactSet特選金融及數據指數，指數產業及國家配置多元，雖以美國為大宗，亦延伸至英、法、德、香港，前十大成分股中，有五家銀行及證券商（摩根大通銀行、美國銀行、富國銀行等）、兩家資產管理公司（貝萊德、黑石）、兩家交易所（芝加哥、港交所）和一家金融數據及分析（標準普爾全球公司）。

中信投信指出，隨著美國7月強勁的非農業就業報告出爐，市場出現聯準會9月再升2或3碼的聲音，升升不息環境下，投資人可能要再辛苦一陣子，欲做長期規劃並享有穩定現金流，仍需回歸具穩定表現的金融股，現在只要以新台幣15,000元購買中信特選金融ETF（00917），就能輕鬆駕馭國際級金融及數據巨頭。