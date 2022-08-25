隨著房價高漲，台中七期、水湳經貿園區的豪宅大樓預售案屢創新高價，反觀擁有獨立產權的百坪電梯豪墅，因為CP值更高，吸引越來越多高端客群投資置產。近期包括西屯區12期重劃區與南屯區單元三重劃區，已出現多筆總價超過6,000萬元的豪墅成交案！

其中，位於12期的「久樘柏登莊園Blossom Villa」，規劃20戶、戶戶近百坪的獨棟雙拼豪墅，每戶總價落在6,180～7,000萬元之間。該案最新實登已揭露一筆成交案，該戶地坪40.72坪、建坪98.87坪，交易總價突破6,000萬大關、達到6,190萬元，換算每坪單價約62.61萬元。

與鄰近的水湳經貿園區預售新案相較，根據實登所揭露的資料顯示，位於啟航路、經貿五路口的「豐邑PARK ONE」，成交均價來到每坪76.61萬元，A1的8樓戶更以總價6,236萬元，成為社區最高交易物件。

而位於七期市政北七路、惠中一街口的預售新案「大陸豐蒔」，目前成交均價每坪73.08萬元，其中A2的24樓戶，總價達7,630萬元！

因此，總坪數在百坪左右、擁有獨立產權的豪墅產品，顯得更吸引人。順天（5525）建設以精品界的「高級訂製精神」，在低密度開發的台中單元三打造極具國際視野、且將33座超極墅與雙棟空中層峰寓所結合在一起的新案「順天ONE 33」，實價登錄顯示已有多筆豪墅成交，總價落在6,670萬元至9,500萬元之間；更有豪客一次打包2戶、總價來到1.54億元的成交紀錄！

另外，座落於北12期、同樣鄰近水湳經貿園區的「敦泰璞善」，全案僅規劃7戶，不過因品牌榮獲國家建築金質獎肯定，又以極具層次的美感、頂級設備，讓該案開價也來到總價5,000～7,000萬元不等，且詢問度很高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中上半年十大豪宅排行榜的單價門檻，從去年的6字頭一舉拉高到「坐7望8」，反觀豪墅市場供給量相對稀缺，加上確實有部分豪客對豪墅產品情有獨鍾，且若與當前幾個預售豪宅案相較，總價帶其實相去不遠、甚至可能相對便宜。

陳定中認為，部分因為生活習慣或是私人考量的高端客群，乾脆直接在市區的好區段購置豪墅產品，「這時品牌力就更能顯現出重要性，也會是高端客購入資產時最重要的考量之一」。