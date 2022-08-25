三坑老街。(觀旅局提供)

山蘇的故鄉。(觀旅局提供)

巴陵古道生態園區。(觀旅局提供)。(觀旅局提供)

蝙蝠洞。(觀旅局提供)

桃園民宿。(觀旅局提供)

悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈，觀光局宣布9月8日是最後一天，桃園市觀旅局祭出接棒方案，27日起入住全市合作民宿，就可以免費參加市價千元以上的在地遊行程，包吃、包車、包體驗，限額1500名，先住先贏，不限平假日，國旅結束前還能和最高1300元優惠併用。

觀旅局長楊勝評說，觀光局已經宣布9月8日是悠遊國旅住宿補助最後一天，但補助只是價格享受，為了讓旅客深度認識桃園、玩桃園繼而愛上桃園，深刻感受桃園文化風情，推出「住桃宿帶你遊」活動，以四大民宿聚落「拉拉山、小烏來、大溪、龍潭區」為核心，開發八大特色行程。

8條體驗行程都是在地民宿老闆精選推薦，包括至大溪體驗傳統木作或農事體驗、前往最新景點十一份觀光文化園區聆聽零塑鯨魚故事、探訪村裡來了個暴走女外科偶像劇拍攝景點的三坑老街、石門水庫藍色公路遊湖體驗、走訪觀音洞步道及蝙蝠洞水濂瀑布，還有拉拉山採果及原民部落體驗等。

楊勝評說，自8月27日入住全桃園合作民宿，就可以免費參加一日遊行程，方案內容包括車資、餐食、體驗等，市價千元以上，限額1500名額，先住先贏，額滿為止，若佳評如潮將會再加碼，旅客可先至桃園民宿管家學校網站查詢合作民宿，於訂房後至「住桃宿帶你遊」活動頁面瀏覽行程，並於出團前5天完成報名，前3天將確認是否出團（部分行程滿6人即成行），提醒民眾出遊前需於活動網頁下載列印住宿證明單填寫完成，並由民宿核章後，於上車時繳交就可輕鬆暢遊桃園。

楊勝評說，桃園市政府積極推動民宿申設輔導，家數已從2015年的23家增加至目前的112家數，成長近5倍，包括公告大溪老城區等9個具人文或歷史風貌相關區域的都市計畫區申設民宿，並針對無法取得建物使用執照的特色老屋，專案以合法房屋會勘方式，讓老屋也可成為民宿特色體驗，另對復興區部落訂定「桃園市部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」，讓原鄉特色民宿可以安全合法經營民宿，還有連續4年辦理的桃園市民宿管家學校，讓桃園民宿有特色又有品質，邀請全國民眾來住民宿玩桃園。