廣明(6188)旗下達明去年引進策略夥伴歐姆龍(Omron)入股，取得10%股權成為第二大股東，達明已經公開發行，未來朝上市櫃目標邁進。廣明在林口興建總部也預計在明年動土，資本支出估約4.8億元。

達明為廣明旗下子公司，目前達明占廣明營收比約12%，廣明董事長何世池表示，今年達明營收一定會比去年成長。過去2年受疫情各地封城影響，使達明的成長動能趨緩。何世池分析，疫情期間對自動化廠的影響，較有利於舊的品牌廠，對於新進的品牌廠較不利，而達明居中。目前達明的庫存控制得宜。

達明去年引進策略夥伴歐姆龍(Omron)，歐姆龍是日本知名自動化控制及電子設備製造商，總部位於京都。歐姆龍掌握世界領先的傳感與控制技術，產品涉及工業自動化控制、電子元器件、汽車電子、社會系統、健康醫療設備等領域。較為大眾熟知的產品包括電子血壓計、計步器、磅和電動牙刷等健康產品。達明的營收中，有一部分是和歐姆龍的雙品牌（Dual Brand）產品。達明機器人的關鍵零組件之一減速器，目前幾乎都是仰賴日本進口，雖然市場上也有國產減速器產品，但基於產品的穩定性，達明還是全採用日本進口。

至於中美貿易戰對台灣自動化廠商的影響？何世池表示，台廠不怕競爭，怕的是「不公平」，一旦彼此競爭時，一方有強大的政府補助金後援，就會形成失衡。因此，貿易戰對台灣自動化廠而言，是危機但也是轉機。以台灣電子業近年來轉至印度和東南亞設廠，何世池也觀察到，東南亞在廠房自動化的進程優於印度。