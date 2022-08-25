新竹市單親媽媽阿昭（化名），獨自扶養2歲幼子與年邁母親，一家3口擠在小套房，因小孩吵鬧被房東要求搬家，執行署新竹分署執行牌照稅未繳案時，經阿昭上班的超商店長聯繫，得知阿昭情況，除通報社會處外，也送上奶粉、尿布、童書等物資，並向社福單位尋求協助。

阿昭獨自扶養2歲幼子與年邁母親，一家3口住在小套房，母親白天在便當店打工，阿昭在便利商店上大夜班，2人輪流照顧孩子，但因兒子哭鬧吵到鄰居，房東要求阿昭搬家，阿昭只好向超商店長預支1萬元另尋住處。

執行署新竹分署實際至阿昭家中探訪時發現，家中雖有幼兒，但幾乎沒有兒童用品，詢問為何不申請中低收入戶補助，阿昭無奈表示，母親已跟父親離婚多年，但父親名下有不動產，先前申請被駁回，因此就沒再申請，近日因為又要搬家，才先向超商店長借支1萬元急用。

新竹分署了解狀況後，除了向社會處通報外，另轉介慈濟基金會及家扶基金會，希望結合民間社會福利組織，緩減阿昭一家經濟壓力，同時，新竹分署也送上尿布、奶粉，盼能稍解燃眉之急，新竹分署也有人送上童書，讓阿昭兒子在家可以翻看。

新竹分署表示，雖然行政執行機關並不是社福單位，但會接觸到需要相關救助卻苦無管道的義務人，希望多一點的了解與轉介，能夠幫忙弱勢者渡過難關，讓陽光照不到的地方，得以受到更多關注與幫忙。