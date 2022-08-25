雲林縣政府爭取上億元推動東勢鄉地方創生，打造慢活小鎮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為協助東勢鄉發展地方產業，向中央各部會申請1億3834萬元軟硬體經費推動地方創生，雲林縣長張麗善25日表示東勢鄉胡蘿蔔產量占全台二分之一，將以「慢活小鎮」為主軸，建立胡蘿蔔「農食教育」示範場域，吸引消費者走入產地，透過「五感體驗」，採購安心與安全的高品質農產。

雲林縣政府積極推動東勢鄉各種產業、建設等工作，第30次行動主管會報25日移師東勢鄉老人會館舉行，縣計畫處、地政處、工務處、水利處分別就「東勢鄉地方創生提案計畫」、「東勢鄉基礎建設成果」、「東勢鄉交通建設成果」、「東勢鄉治水辦理情形」簡報成果及辦理進度。

計畫處處長李明岳表示，東勢鄉近年來參加日本東京食品展等國際活動，農特產品已打開外銷市場，胡蘿蔔銷往日本的訂單穩定成長。另外，台塑六輕麥寮工業區及省道台78線快速道路開通，使東勢交流道成為麥寮鄉、四湖鄉、台西鄉等地的交通樞紐，更有利於發展地方創生。

李明岳說，「VDS活力東勢」與農民契作胡蘿蔔，落實生產履歷與農藥控管，取得台灣、日本、歐盟等認證，主打優質胡蘿蔔、彩色胡蘿蔔、胡蘿蔔果汁。東勢鄉公所與「VDS活力東勢」為推廣雲林胡蘿蔔，將每年3月第1個星期六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」，今年3月5日舉辦首次胡蘿蔔日。

李明岳補充說明，東勢鄉地方創生除了胡蘿蔔產業，還包括昌南村參與式創生環境改造計畫、東勢鄉觀光節點空間營造、多功能老人文康活動中心新建、東勢國小通學步道改善工程、雲林縣歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫修復工程等。