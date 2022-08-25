怨家教太嚴16歲少年3度離家 日待圖書館、夜宿公園

台中市北區一名16歲張姓少年本月9日假借外出採買之名義，帶著簡便行李離家出走，張母因聯繫不上兒子，情急報警，經警方多管齊下，終於在西屯區的圖書館內尋獲離家2週的張姓少年，在開解少年時才發現他離家出走原因竟是「家教太嚴」，且已3度因此離家，由於喜歡閱讀日待圖書館、夜宿公園，餓了就到超商買麵包。

台中市政府警察局第二分局育才派出所接獲他分局轉介失蹤少年案件，立即著手展開調查，因該名張姓少年未攜帶手機出門，無法以手機定位，遂自其住家路口調閱沿途路口監視器，發現張男於111年8月9日午間徒步離家外出，最後在西屯路、日興街口失去蹤影。

警方透過其導師請班上同學協助，以社群軟體與張姓少年取得聯繫，惟談及『老師找你』等敏感字眼便已讀不回，研判張男人身安全尚無虞。考量張姓少年交往單純，且平時就喜愛到圖書館閱讀書籍，員警遂致電多間圖書館詢問，最後果然於本月23日下午在台中市立圖書館溪西分館內尋獲張姓少年。

員警進一步詢問張姓少年為何逃家，他向親切的警察哥哥吐露心聲：「因為暑假想在家裡放鬆，但父母管太嚴」，員警苦口婆心地勸導少年要和家人良性溝通，切勿輕易離家讓家人擔心。警方將少年帶返所辦理撤尋作業，並通知少年母親，其母接到警方電話，十萬火急地趕到派出所，眼見寶貝兒子安然無恙總算放下心中大石，再三向員警道謝。

第二分局分局長陳家銘表示，暑假期間警方落實執行青春專案勤務，強化犯罪預防宣導，他也呼籲，民眾如有發現逗留未歸少年，請適時給予關懷，並即時通報警方，幫助離家少年找到回家的路。