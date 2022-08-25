賭客人太多，警方用遊覽車載回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

51歲祖姓男子在高雄市大寮區一處荒地偷接土地公廟的電源開賭場，由於深夜時刻常有車輛進出遭警方盯上，員警喬裝成運動民眾，果真在深夜時發現一群人正在聚賭，包含祖男在內的32人等全數被逮，人數多到警方找來民間遊覽車協助載回分局，訊後全依賭博罪移送。

高雄市政府警察局林園分局日前接獲線報，大寮區河堤路旁河床國有土地疑似有賭場，經員警擴大調閱週邊監視器及積極佈建蒐證，掌握該賭場由51歲的祖姓男子所經營，並聘請35歲潘姓男子及41歲的吳姓男子把風，該賭場為避免遭取締，選定郊區河堤旁人煙罕至之地，以規避查緝。

警方於24日深夜23時許，穿著背心喬裝成運動民眾，見時機成熟，立刻上前查緝，有賭客看員警來了還想逃，警方則大喊「不要跑！」，現場查獲賭場1名負責人、2名把風人員、以及29名賭客，並查扣紙質天九牌、賭資1萬元及抽頭金1000元等證物。

該處以帆布搭起棚子，甚至私接200公尺遠的土地公廟電源供該職業賭場照明、通風，尤其是因為賭客實在太多，警方還協請民間遊覽車統一載送賭客，所有人排排站，下了遊覽車後一一進到分局內，還有人抱怨「才來幾次就被警察抓」。訊後祖男等32人依賭博罪嫌。