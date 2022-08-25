新竹市前市長林智堅捲入論文門後退出桃園市長選戰，不過先是遭到台大認定論文抄襲、撤銷碩士學位，24日又遭中華大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位。對此，作家顏擇雅質疑，台大與中華大學有沒有詐騙之嫌，「是否需要把收到的學費退還給林智堅？」文章曝光後引發網友抨擊。

顏擇雅在臉書發文表示，自己對林智堅學位撤銷沒意見，但她想問台大與中華大學有沒有詐騙之嫌，是否需要把收到的學費退還給林智堅？「要不然，將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書，但過幾年再以維護校譽為由說等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書，這不是更像學店嗎？」

顏擇雅提到，如果當年林智堅拿到學位，是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，校方不是自己理虧嗎？雖然台灣不是沒有學校退錢的前例，但若兩校可以退學費給林智堅，對整個教育系統會很棒，「那表示，將來各校的畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，反正自己也願意把畢業證書退回，過幾年都可以」。顏擇雅認為，這會讓所有學校對教學品質更嚴格把關，對教育一定是好事。

顏擇雅補充，不是說繳了學費就保證拿到學位，但學生繳學費、花時間上課，最大目的不就是為了學位？學位不就是學校的最大賣點？但如果沒有明文契約約束，「賣家把已經賣出的東西又收回，不該把錢吐出來嗎？」顏擇雅透露，目前學生與學校間，學生繳了學費卻不能對學校怎樣，無論是修不到課、老師常請假，到學期末才趕進度、老師教很爛等，所以她認為如果退錢可以開啟很好的先例。

對此，許多PTT網友紛紛痛批，「神邏輯，考試作弊也可以退費嗎？」、「搶劫被抓要不要退你車馬費啊X」、「大腦是個很重要的東西，這是反串吧？！」，就連顏擇雅友人也回應，「台大跟中華大學有詐騙之嫌？他們招生時有明示暗示畢業論文可以抄襲？」、「要告學校不當得利嗎？問題是該上的課都有讓他上啊…」、「所以您的意思是，想讓台灣的大學坐實『只要花錢就能買到學位，不然就該退錢』嗎？^_^」。