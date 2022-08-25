鼎炫-KY（8499）25日公布2022年上半年財報，累計上半年合併營收新台幣12.24億元（以下同），年增1.54％，由於受中國疫情封城加劇影響，整體訂單認列遞延，以及發生相關防疫與固定營業費用支出等，惟受惠台幣兌美元貶值產生業外收益，2022年上半年稅後淨利4.07億元，年增19.08％，每股稅後純益7.15元。

鼎炫-KY上半年整體毛利率為45.94％，上半年營業利益率保持33.19％水準。

展望2022年第三季，鼎炫-KY仍持續關注全球通膨、疫情、國際情勢對於全球消費景氣影響，並持續針對旗下兩大事業擴大業務接單，同步進行良好庫存管理，包括針對衡器事業，已逐步完善面向不同市場定位之產品線，同時亦已完成開發半智能化衡器新品，有望助力衡器事業外銷代工、自有品牌業務推廣；此外，EMI材料事業仍持續與主要客戶投入新款材料研發、新材料送樣，未來將依客戶需求、多元應用領域布局等規劃，增加自動化模切生產工藝以提升整體產能規模，有望創造整體營運正面效益。