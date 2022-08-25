乙盛-KY（5243）今（25）日召開董事會通過半年報，上半年累計營收為60.94億元，年增11％，營業毛利9.17億元，上半年毛利率15.05％，不若去年同期的16.62％，呈下滑1.57個百分點，在本業獲利方面，累計營業淨利為2.82億元、稅後淨利3.06億元，換算EPS 1.82元，仍超越去年同期的EPS 1.46元。

受惠於車用等客戶訂單強勁，鴻海集團旗下的乙盛-KY6月合併營收12.68億元一舉創下歷史新高，也拉高了第二季營收的基期，來到單季第三高，也讓市場對乙盛-KY第二季的獲利表現充滿期待，認為第二季應可望比照今年第一季繳出EPS0.9元的成績，據此推估今年上半年EPS應有1.8元以上的表現。

對照乙盛-KY今日公布的上半年EPS 1.82元，表現算是符合市場期待，法人推估，半年報的獲利表現，應有望為明（26）日的除息行情帶來支撐。