鼎炫-KY(8499)上半年合併營收12.24億元，年增1.54％，由於第二季受大陸疫情封城加劇，影響原物料供應、生產及訂單物流所致，由於整體訂單認列遞延，以及發生相關防疫與固定營業費用支出，上半年營業利益4.06億元，年減14.35％，但受惠匯兌收益，稅後淨利4.07億元，年增19.08％，每股稅後盈餘7.15元。

鼎炫-KY表示，今年上半年產能稼動率下降及部分訂單出貨受阻，整體毛利率下降至45.94％，回復至疫情前水準。但公司持續針對兩大事業擴大業務接單，衡器事業已逐步完善面向不同市場定位產品線，同時亦已完成開發半智能化衡器新品，有望助力衡器事業外銷代工、自有品牌業務推廣；EMI材料事業仍持續與主要客戶投入新款材料研發、新材料送樣，未來將依客戶需求、多元應用領域布局等規畫，增加自動化模切生產工藝。

此外，旗下隆揚子公司於大陸上市掛牌計畫，仍依計畫穩定推進中，目前於證監會核准審核階段，待後續核准後即可完成註冊申請，順利完成上市程序後，有助於全面強化旗下EMI材料事業競爭力。