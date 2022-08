騰雲科技(6870)攜手台師大,採用台大、台科大、台師大三校聯盟網絡於台大系統開設「數學產業實習」課程,透過產學合作以產業實務帶動理論訓練培養新一代數位轉型人才。本次實習機會由台師大數學系教授林俊吉所發起,因為數學的理論訓練是數據科學、數位轉型與AI新應用的重要基礎,共有七家的國際級新創企業響應,包含騰雲科技、騰創數析、禾多移動、阿爾發金融、Health2Sync智抗糖、行動貝果與光禾感知,預計將提供超過30個數位轉型技術與商務拓展的實習名額給三校學生選修。

騰雲科技策略長同時也是台大財金系暨數學系校友史美圻提到,根據麥肯錫於《Beyond hiring: How companies are reskilling to address talent gaps》研究報告指出:面對數位轉型,未來全球將有3.75億名員工需進行技能重塑,全球產業目前有43%的企業存在數位轉型技能缺口,更有30%的企業認為未來3至5年公司將受到破壞式創新影響。面對此挑戰,全球已有超過50個國家訂定AI戰略,日本政府更於去年成立數位廳迎向數位轉型元年,在此浪潮下,新創與學校之間的搭配可以提早培養學生的開放心胸、跨域學習能力與陌生問題解決能力,藉此幫台灣未來的軟體產業國際化奠定堅實人才基礎。

林俊吉指出,傳統上大學教育較重視理論學習,與產業界的直接聯繫較低,加上許多學生吸收知識時囫圇吞棗,造成許多學生無法在抽象理論學習與解決實務問題兩者之間建立關聯。透過產學之間的實習合作,有效的讓學生利用過去所學的理論來分析並解決產業問題,這是解決學生學用分流問題的好方法。本次台師大配合教育部對於產學合作的推行,同時發起與多家頂尖新創公司的合作實為學界創舉,期待與產業共同培養跨領域人才。

騰雲透過資本化、集團化、國際化的策略方向提供人才多元的舞台發揮所長,不但與頂尖大學合作實習課程培育數位轉型人才,更積極引進外商儲備幹部培育系統,推出AI探險領航家計畫。本次實習課程將與AI探險領航家計畫結合,實習表現良好者將可轉正加入領航家培訓,不但可參與集團內輪調訓練,建立強化專才與通才的培養體系,結訓後有良好表現者更可有派駐海外進行市場拓展的機會。