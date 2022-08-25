東北角、北海岸具得天獨厚的自然景觀，民進黨新北市長參選人林佳龍25日表示，新北觀光特色具有變成國際性都市的條件，將發展「10年國際級觀光計畫」，配合交通建設和在地特色舉辦藝術季、節慶活動。

林佳龍今日上午參拜深澳昭明宮關聖帝君，立委賴品妤、前立委陳朝龍、新北市議員林裔綺、在地漁會幹部和里長等人也到場。 林佳龍表示，現在政府支持觀光立國，並透過「觀光主流化」、「觀光圈產業聯盟」等策略，帶動在地經濟和地方發展。

林佳龍指出，在交通部長任內曾辦理東海岸大地藝術節、媽祖國際藝術島等活動，累積許多地景藝術，並受到國際肯定，今日走訪十三層遺址、水湳蝙蝠洞，「水金九」地區，了解在地有著軌道、礦業文化等豐富故事，再加上北海岸有豐富漁業資源，很適合發展觀光、水上活動、親海體驗。

他說，東北角、北海岸是世界重要的寶藏，這裡有最好的觀光財，將打造10年國際級觀光發展計畫，搭配交通建設、食宿遊購行，整合部會預算和資源，開展體驗經濟、口碑行銷；過去行政院長蘇貞昌擔任縣長時期規畫「一鄉鎮一特色」，現在要升級為2.0。

此外，林佳龍認為，台灣是自行車王國，希望打造國際級水準的海岸自行車道，不僅要安全、能欣賞風景，還要將周邊的補給站、消費都做好，讓遊客暢行無阻，以自行車做休閒、競賽、觀光產業。