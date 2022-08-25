宜蘭縣議員楊弘旻（左2）、邱素梅（右1）怒批，「農民好心沒好報，中央農委會吃人夠夠」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府農業處長康立和（右）表示，已請示中央協助了。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉中山村農民多年前，將其自有約300平方公尺農地無償提供給政府興建排水設施，以解決該地區易淹水情形，迄今該農民欲興建農舍，農委會竟要求農民需將無償排水設施的農地納入可興建農舍面積10％內。縣議員楊弘旻、邱素梅怒批，「農民好心沒好報，中央農委會吃人夠夠」。

據了解，該地主劉秉稼想將位於冬山鄉自有農地約1000坪，依照中央「農業用地興建農舍辦法」興建10％、約100坪農舍，農委會要求農民必須將無償提供給政府施作排水設施的農地納入可興建農舍面積10％以內，也就是1000坪農地原可蓋100坪農舍，現在只剩下可以蓋10坪。

劉秉稼表示，無償提供給政府使用近30年，當初沒收租金也沒向政府要求甚麼，想說現在有能力可以蓋農舍了，竟出現這樣的限制，那他是不是把排水設施撤掉，重新恢復農用，再重新申請好了。

邱素梅指出，縣內有許多未重劃一般農業區用地，農民要申請興建農舍就會遇到類似問題，不能因農民好心讓政府無償使用，卻因農委會的解釋函而限制其權利，真的不合理！建議農委會是否在1000坪內先扣除水溝、道路再計算10％，方能讓人接受，希望不要踐踏農民的權利，那都是農民辛苦一輩子的財產。

楊弘旻表示，據農委會的說法，不只冬山、甚至全國各地很多農民一定會碰到同樣問題，怒批「不只欺負農民、根本沒有天理！土地給你用，好心沒好報」，希望農委會盡速改善，也拜託立委「卡正經」，可以修改不合法的法令；也籲中央不要再將責任踢來踢去，這都是農民流血、流汗存下的錢，不要吃人夠夠。

農業處長康立和表示，早期縣府或中央在做公共設施道路、排水溝，提供農業用途使用，希望中央能同意將該部分算在90％裡，而不是算在10％上；如以水利會來說，將排水設施認屬可供農業生產性質，並計入農業用地90％內，遂已請示中央能否比照該法條協助處理。