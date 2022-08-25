大陸中央氣象台25 日通報，大陸川渝「熱」情近200萬人因旱受災，重慶高溫天氣範圍及強度打破同期紀錄，29日起四川盆地高溫天氣解除，31日起，南方大部高溫消退，高溫過程基本結束。

氣象台指出，未來三天，四川盆地、江南等地的高溫天氣還將持續。8月26日起，四川盆地、江南地區高溫範圍有所減小、強度較前期減弱；受27日至30日西北地方東北、四川盆地的降雨過程影響，29日起四川盆地高溫天氣解除，31日起，南方大部高溫消退，高溫過程基本結束

巴蜀之地八月中旬後成極端高熱地帶，氣溫突破歷史。八月18日、19日，重慶北碚區已連續兩天出現45℃的極端高溫。而四川達州、宜賓等多地氣溫衝破41℃。

高溫持續，汛期反枯。嘉陵江在高溫下逐漸露出灘塗，有人給它配上「我乾了，你隨意」的台詞。而四川省水文中心的一位工作人員甚至收到了內江水文中心的報告稱，8月12日以後，長灘河的一條支流斷流了。盡管南方片區降雨量豐沛，斷流少見。

重慶經歷了連續多日40℃以上高溫後遭遇旱情，全市51條河流斷流，24座水庫乾涸。江河水位漸低，重慶人戲稱嘉陵江已成 「嘉陵工」，長江已成「長工」。

「從目前統計的情況來看，今年8月的來水量和歷史同期相比，減少比例大致在7到9成。」8月19日下午5點，四川省達州水文水資源勘測中心副主任牟倫武得到數據。

這對四川當地的水文工作人員來說，是一個相當反常的現象。牟倫武解釋，根據達州市的水文特性反應來說，河流的枯水期一般在每年11月到第二年的4月期間，最少的月份往往在2月；而且根據往年的數據來看，7、8月往往是主汛期，但今年「相當於汛期反枯了」。