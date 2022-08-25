國民黨立院黨團於23日舉行召開記者會，質疑蔡適應立委於擔任立委期間最重要的接管、接水服務政績隱藏著肥水圖利。與蔡適應關係最緊密的服務處副主任劉文得，親弟弟劉冠毅於2020年3月2日開始擔任「富羣聯合工程服務有限公司」的負責人，並於同年4月就連續拿到台灣自來水公司治水工程標案，直到今年5月，得標總金額超過1億元。哥哥當立委辦公室副主任、弟弟包工程，蔡適應委員是否知情、這樣適合嗎？

對此，今（25）日國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁也接續指出，蔡適應競選辦公室昨日輕描淡寫的說法，其實就是在「轉移焦點」。林佩蓁表示，蔡適應競選辦公室不僅沒說清楚曾經跟蔡適應委員關係密切的劉文得，和其親兄弟所負責的「富羣公司」之關係，更直接切割劉文得，稱其因個人生涯規畫已離開團隊，然後再轉移焦點指控前立委謝國樑及立院其他兩位委員的作為。林佩蓁提到，蔡適應辦公室如此避重就輕，試圖模糊焦點的說法，不禁讓人認為，蔡適應委員是不是心虛？

（圖/ 基隆市黨部提供）

對此，林佩蓁表示，基隆市黨部也要提出三問，希望蔡適應競選辦公室可以正面回應：

一、「富羣聯合工程服務有限公司」至2020年開始不斷得標，此期間劉文得先生是否擔任蔡適應服務處副主任一職？

林佩蓁指出，從民進黨會勘貼文中可以發現，劉文得至少從2018年開始就長期擔任蔡適應立委服務處副主任，蔡適應競選團隊試圖以劉文得已於今年4月離開團隊回應，但「富羣聯合工程服務有限公司」卻從2020年開始不斷得標，期間劉文得先生確實擔任蔡適應服務處副主任一職。

二、劉文得6/24已至蔡適應子弟的競選辦公室擔任主任，難道就和蔡適應無關了嗎？

林佩蓁表示，劉文得與蔡適應關係密切，蔡適應的臉書中常見標註劉文得。2016年蔡適應當選立委時，劉文得身影出現在照片當中，同時也常在媒體上看到他代表蔡適應發言與出席會勘，為蔡適應重要的左右手。而蔡適應辦公室昨日回覆，劉文得因個人生涯規劃已於今年4月離開團隊，但從劉文得本人的臉書貼文卻發現，他已於6/24進入蔡適應子弟兵市議員參選人吳驊珈的競選團隊，這不就等於是「左手換右手」，難道就跟蔡適應無關了嗎？可以就此完美切割？

三、富羣公司的營業地址和蔡適應辦公室同棟大樓，一個2樓、一個5樓，難道是樓上樓下兄弟溝通治水工程比較方便嗎？而劉文得出席大小水情會勘，哥哥監工、弟弟施工，請問這樣適當嗎？司法單位都不在意嗎？

林佩蓁說到，哥哥以立委辦公室名義爭取工程，然後弟弟做工程，哥哥再以同樣名義去監工，蔡適應上任後，富羣公司的標案就不停增加，難道這是正常的嗎？難道沒有任何道德瑕疵嗎？難道沒有任何法律責任嗎？檢調機關可以放任這樣的事情發生？

而且，若深入觀察蔡適應及劉文得臉書會勘紀錄，也可以發現劉文得多數出席會勘皆為管線維修、接管管線等用水工程，現在才恍然大悟，一切真相大白。

林佩蓁最後認為，針對國民黨基隆市黨部提出的三問，蔡委員辦公室難道不用說明一下嗎？希望蔡適應委員都能公開、正面的回應，說清楚、講明白，給基隆市民一個合理的交代。