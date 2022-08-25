如果去菜市場買菜，發現有這種火辣的豬肉西施，是否會天天去捧場呢？一名泰國網紅被發現穿著極少布料的上衣在賣豬肉，一對傲人車頭燈完全包不住，幾乎隨時都會彈出，養眼畫面讓所有人看的鼻血直流。

一名泰國網紅曬出在豬肉攤工作的照片，擁有甜美臉蛋及傲人火辣身材，在菜市場中搶盡眾人目光，只見她綁著馬尾對著鏡頭燦笑，一雙眼睛笑到瞇成一條線，映入眼簾的甜美模樣讓人難忘，不過當天她身穿極少布料的衣服，只見一對傲人車頭燈露出大半截，尤其傾身彎腰時擠出海溝般的事業線，讓所有人看的血脈賁張，久久無法忘懷這菜市場中最美的風景。

不過最火辣的還不僅是胸前傲人車頭燈，視線往下移時，只見她下半身穿著鏤空的小熱褲，一轉身不僅雪白肌膚清晰可見，渾圓屁股蛋更是一覽無遺，頓時讓人充滿無限遐想，此系列養眼照至今吸引近2萬人按讚。

網友更是踴躍留言：「這就是阿公健康常在的秘密」、「冰箱的豬肉，都買到吃不完了」、「吃豬肉還是吃冰淇淋」、「我家好像豬肉沒了，應該要補貨去」、「若真有這麼辣手的豬肉西施⋯⋯別說阿公了，連我是女的也會想每天去欣賞了」、「團購買豬肉了 」、「話說好久沒吃豬肉 」、「一兼二顧，可以欣賞風景又可以促進消費」、「準備每早5點出門運動到中午市場收攤」。