六角國際海外版圖持續擴張，旗下王座國際品牌「段純貞牛肉麵」北加二店將於本月27日正式開張營運，六角國際董事長王耀輝指出，去年開幕的北加首店不僅在矽谷地區打響段純貞牛肉麵名號，更屢創銷售佳績，今年串聯二店擴大服務範疇，採取設立衛星廚房的策略；並挾香港五家營運口碑，提升「段純貞牛肉麵」在海外的品牌知名度，今年目標可望達成海外市場展店10家規模，營業額上看年增率200％表現。

繼2021年「段純貞牛肉麵」首度進軍美西加州，在矽谷庫比蒂諾開出北加一店，無畏疫情影響，業績斐然，今日北加二店正式開幕。王座國際總經理林子恒表示，牛肉麵是台灣美食代表，而「段純貞牛肉麵」更入選當地餐飲外送服務品牌票選台灣美食之一，加上矽谷為華人餐飲聚落，憑藉該店座落於矽谷科技大廠區域，鄰近有蘋果、Google等大廠，就業市場人口帶動餐飲需求成長，因此為擴增品牌消費需求的服務範疇，特選在距離一店約30分鐘車程地方增設二店，持續搶攻矽谷餐飲消費市場。

林子恒指出，段純貞北加一店自開幕迄今，每月平均營業額約新台幣600萬元，平均客單價25美元，營業額並逐月上升，在海外疫情影響下，仍繳出亮眼成績單，憑藉北加一店打開品牌知名度，北加二店除提供原汁原味的牛肉麵體驗，亦規劃符合外國人喜好的乾麵組合套餐，並結合籌備中的衛星廚房，以期北加一、二店打開矽谷消費市場味蕾，品牌擴張站穩市場領先地位。

林子恒進一步說明，現階段規劃品牌衛星廚房，除以SOP製作流程將產品味道標準化，確保品質風味一致性，其中包含湯頭、滷包及滷牛肉等備料工作；同時，門市原先的前店後場設計也可彈性調整，在打造更寬敞的用餐空間時，亦可有效降低人力及設備成本，目前衛星廚房規劃可供應10家門市的胃納量。

王座國際旗下「段純貞牛肉麵」，自2020年首度插旗香港餐飲市場，疫情復甦後展店動能快速提升，目前在香港荃灣／將軍澳／旺角／銅鑼灣／灣仔等地已開設5家，加上北加一、二店，累計海外門市達7家，隨著海外消費需求增溫，開店家數持續成長，截至今年6月，段純貞海外市場總營業額年增率達170％，目前亦正籌備加拿大和英國市場，目標2022年展店至10家，預估北加二店及其他地區新開店陸續貢獻，以期下半年度段純貞海外營業額提升至200％年增率表現。