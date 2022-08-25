苗栗縣政府輔導青年創業逐夢，今年首度舉辦「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年店家選拔活動。（李京昇攝）

苗栗縣政府輔導青年創業逐夢，今年首度舉辦「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年店家選拔活動，提供曝光機會與行銷管道，而且第1名將可獲得1萬元獎金，縣府邀請創新青年踴躍報名，期待藉以吸引青年返鄉。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，這幾年縣府積極協助青年朋友創業，並創立青年共同品牌「菁市集」走出苗栗擴展知名度，透過縣府輔導成功跨出創業的一大步。

過去縣府曾針對青年店家商品舉辦青年好物遴選，今年改以青年店家為主，透過苗栗縣青年創新店家選拔活動，預計選出10位青年給予實質鼓勵以外，也希望透過選拔活動幫助未來想要創業的青年有個依循，發揮大手拉小手的效益。

彭德俊說，青年創新店家選拔資格為18歲到45歲設籍或營業登記於苗栗縣的創業青年（負責人），產業別不限，即日起至9月25日下午5點止開放線上報名，分為初選、決選以及人氣獎網路投票方式，將於10月17日公告得獎名單，選出金獎1名、獎金1萬元；銀獎2名、獎金6000元；銅獎3名、獎金3000元；另有優等獎4名、人氣獎1名。

獲選的10位青年店家將另提供電子媒體宣傳機會外，今年菁市集特別跟網路商城合作，將協助以上獲獎青年店家上架商品至電商平台，擴大品牌知名度與行銷通路。

苗栗縣長徐耀昌、議會秘書長林來居、公館鄉長曾美露、議員徐筱菁、鄭碧玉、鄭聚然、余文忠秘書、育達科技大學副校長龍清勇等人，今天共同啟動「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年店家選拔活動，邀請符合資格的創新店家踴躍報名參加。

另外，今天活動會場，也有不少青年創業的苗栗青年擺攤，來自泰安鄉泰雅族情侶檔朱子騫、陳靜燕，他們將原民文化結合在流行服飾中，盼藉此讓大眾認識原民圖騰。

年僅25歲的朱子騫跟女友陳靜燕，分別攻讀餐飲跟觀光科系，2人所學都跟文創毫無關聯，而他們每次返回部落，聽聞長輩感慨當地文化逐漸式微，讓他們開始為原民文化付出一點心力。

朱子騫說，他跟女友求學時都曾在服飾店工作過，當時在思考如何推廣原民文化，就想到可以運用以往經驗，因此構思了一陣子，去年9月他們想決定把原民元素融入到服飾。

他們設計出印有原民圖騰的上衣、襪子跟帽子等服飾，朱子騫表示，傳統跟潮流服飾結合，可以讓年輕人更注意到原民文化，所以他們打算將原住民16個族群的圖騰，都融合到他們的作品，藉此發揚各族的文化。