國民黨桃園市長參選人張善政（中）表示，大家可以看他的背景資歷，再看看對手的，其實沒什麼好比。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今下午前往龍岡國旗屋，參與張老旺與新住民協會座談會，張致詞時以近期《數位中介服務法》與前新竹市長林智堅論文抄襲案為例，向現場民眾喊話，應捍衛言論自由與誠信，他也自信表示，大家可相比他與對手的背景資歷，其實沒什麼好比，很清楚就知道票投誰。

張善政表示，來到國旗屋看到現場掛滿國旗心情非常澎湃，代表大家非常認同中華民國，有眾多支撐共同理念的基礎，近期爆出《數位中介服務法》爭議，顯示政府網路獨裁、網路極權，大家應思考，民進黨政府做了許多事，都與中華民國的理念相違背。另談及前新竹市長林智堅論文案，張善政認為，希望透過民主制度選出來的官員，至少要有誠信。

張善政也直言，大家可以看他的背景資歷，再看看對手的，「其實沒什麼好比」，很清楚就知道票要投給誰，這場選舉中，民眾除了比較候選人以外，也要捍衛中華民國的言論自由、教育倫理與價值體系，強調誠信的重要性。