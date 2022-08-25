大湖鄉出產的甘露梨平均達2台斤（右）最重超過3台斤（左）（謝明俊攝）

大湖鄉農會推廣部主任胡智郎展示3台斤的甘露梨與正常大小的秋黃梨相比，個體大小明顯差距。（謝明俊攝）

大湖鄉農會梨王爭霸戰，最大一顆甘露梨重達2．3公斤，約為4台斤。（謝明俊攝）

大湖梨王爭霸戰請來中興大學教授陳本源（右）、苗栗農改場助理研究員張雅玲（左）等人出任評審。（謝明俊攝）

大湖生產的甘露梨個大、汁多、味甜，逐漸受到市場歡迎。（謝明俊攝）

大湖鄉農會所主辦的梨王爭霸賽，25日上午轟動登場，總共有80多位梨農拿出自己精心栽植的接高梨來爭奪梨王頭銜，這項比賽最重要的一項評比項目，就是比誰的梨最大，經中興大學教授及苗栗農改場專家一一評鑑後，選出今年的第1名梨王，是大湖梨農韋晶政，單顆重量竟高達3.14台斤，甜度還高達13度，讓大家稱讚不已。

苗栗縣大湖鄉是苗栗的水果之鄉，除了眾所皆知的草莓外，大湖的高接梨更是苗栗縣內最大產區，大湖鄉農會為打響大湖高接梨名號，自創「大湖尊梨」品牌，取自於「以客為尊，以梨相待」的語意，就是著眼於大湖鄉出產的高接梨品質佳、口感好、甜度高，猶如梨中至尊，加上大湖鄉主要為客家族群，融合客家人的好客精神，期盼以尊貴的高接梨，款待每一位到大湖的賓客，因而稱為「尊梨」。

大湖的高接梨從最早的幸水梨、豐水梨、新興梨，到近年新引進的秋黃梨、寶島甘露梨，品質持續提昇，尤其是發展自卓蘭的甘露梨，個頭較平常梨大上許多，平均每顆都有2台斤以上，最大的甚至有4台斤者，不只份量足，水分多，甜度也非常夠，加上耐冰存，受到消費者的歡迎，市占率逐年快速增加，所以大湖梨農改接甘露梨的面積也快速擴增。

為了打響大湖尊梨名號，大湖鄉農會特別舉辦梨王爭霸戰，除了評比外形、甜度及果肉細緻度以外，還要加比重量，據大湖農會推廣部主任胡智郎指出，甘露梨接穗開花後，梨農一般1根果枝留2果為最適合，由於甘露梨個頭大上許多，遇有超大個頭時，還得以吊帶撐吊。

大湖梨王爭霸賽25日上午在大湖鄉農會登場，請來中興大學陳本源等3名教授以及苗栗農改場助理研究員張雅玲等擔任評審，評審結果，本屆梨王是由大湖梨農韋晶政奪得，他的甘露梨單顆重達3.14台斤，甜度高達13度，奪下梨王當之無愧。