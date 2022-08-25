搶攻中秋烤肉商機，乾杯集團3大燒肉品牌「乾杯」、「老乾杯」、「和牛47」趁中秋前夕換新菜單，推出各式中秋烤宴，要給賓客耳目一新的聚餐美味；「乾杯超市」六款日本A5和牛燒肉禮盒熱銷達標，加碼推出晚鳥優惠與常溫禮盒回饋消費者。乾杯集團表示，台灣因疫情穩定，今年中秋聚餐需求熱絡，訂位已達8成滿，電商事業中秋禮盒業績相較去年已達翻倍成長，有望「烤」出新高佳績。

「乾杯燒肉居酒屋」將肉品升級為日本和牛、澳洲和牛、美國牛皆有提供的全新菜單，並於9月1日至11日推出「月下狂歡套餐」讓民眾吃遍日澳美牛全餐，包含主要使用A4以上日本和牛的鹽蔥醬牛五花、上等牛五花、角切，MBS7＋澳洲和牛的本日嚴選和牛、和牛小腸、牛肚，以及美國牛的學生牛五花，搭配伊比利豬梅花、雞腿肉、柳葉魚、草蝦等共12款豐盛海陸烤物，加入店裡人氣的泡菜、地瓜洋芋起司燒、和牛牛肉丸鮮湯等熟食美味，適合4~6人享用。

同時祭出2大中秋活動，KANAPI GO CLUB會員點購中秋套餐，加購澳洲和牛現切莎朗芯牛排，贈送此次強勢回歸的「燒肉蛋糕」兌換劵一張，價值399元；9月8日至11日慶中秋，於下午2點半後進場用餐、4點半前結帳離場，或晚間9點半後進場用餐，單杯酒水及軟性飲料皆有買3送1優惠。

有燒肉店LV美譽的「老乾杯」於9月1日至11日推出「星辰饗月」中秋和牛饗宴。獻上9款不同滋味的和牛享受，精選不同的和牛肉質口感，搭配專屬佐料調味而成，像是將日本和牛以簡單調味的上等牛排、選用台灣本土烏魚子製成的和牛壽司、如蓋飯般的特選姿切附七星米白飯，又或是從Q彈脆口的澳洲牛舌、和牛小腸、角切到柔軟細緻的牛五花、紛雪燒、鹽蔥燒，每一口都是另一番美味享受！套餐納入了4款新菜色，除了烏魚子和牛壽司，更將日本米鮭魚炸串、鹽蔥涼拌毛肚、金山寺味噌起司設計為開胃菜三品，讓中秋團圓擁有美味新體驗。

同時祭出主打新菜「日本和牛炸牛排三明治」享套餐加購優惠價，為時下日本東京超流行新品，炸至五分熟的日本和牛紐約客，夾入烤吐司中，抹上酸甜濃郁的特調松露醬汁，呈現外酥內嫩的好滋味。另推薦應景新菜「日本和牛薄切月見燒」，3分熟的薄切鞍下佐上特製月見醬，一顆顆金黃色蛋黃，有著「月見」賞月之意，在中秋享用特別應景，入口柔軟順滑、鹹甜的醬香十分迷人。

位於微風南山47樓、擁有高樓絕美景觀的「和牛47 - 和牛燒肉懷石」，隨著四季風情將燒肉變化出令人眼睛為之一亮的季節藝術料理，於9月1日起推出「秋雅套餐」及9月8日至11日中秋限定的「秋盛套餐」。此次饗宴以秋季的森林意境為視覺設計，呈上海陸雙享的藝術烤宴，由專人桌邊服務，依序享用名物、先付、一口椀、2道燒肉、牛排、鍋物、食事、甘味，共9道佳餚。