北京《新京報》報導，據大陸國防部發布官微消息，8月25日下午，大陸國防部舉行例行記者會，新聞局副局長、發言人譚克非大校答記者問稱，將優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

記者提問，據報導，2022年大陸全國下半年徵兵工作日前全面展開。這次共軍徵兵工作有哪些新特點新政策？

譚克非回應，根據大陸國務院、中共中央軍委徵兵命令，今年繼續實行一年兩次徵兵，其中下半年徵兵工作於8月15日開始，9月中旬起運新兵，9月底結束。各地根據疫情防控實際，可適當提前或推遲工作時間。徵集對象以大學生為重點，凸出各級各類學校畢業生徵集，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

徵集新兵的政治條件和體格條件分別按照大陸《軍隊徵集和招錄人員政治考核規定》、《應徵公民體格檢查標準》及有關規定執行，其中研究生畢業生及在校生應徵入伍年齡放寬至26歲。同時，軍隊有關部門繼續執行大學生參軍入伍保留學籍或入學資格、享受國家教育資助和退役復學後轉專業、免試「專升本」（專科升大學部）、考研加分等系列優惠政策，鼓勵高素質青年積極踴躍報名應徵。