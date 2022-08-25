基隆市警察局25日宣布，29日起連續3天，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，執行取締專案勤務。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，各地人、車流增加，因應全國學校將於30日開學，基隆市警察局25日宣布，29日起連續3天，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，執行取締專案勤務，維持交通秩序及行車安全。

基隆市警局表示，這次執法範圍包括，廟口夜市周邊主要道路、義二路、信二路、新豐街、源遠路、暖暖街、東勢街、基金一路、樂利二街及麥金路等路段，由交通警察隊及各分局同步執行。

交通隊長張豫立指出，將針對「併排停車」、「公車站牌違停」、「人行道違停」及「占用卸貨停車格位」等4項嚴重違停態樣加強取締，並以上學、放學及晚間用餐時間為主要執行時段。

基隆市警察局表示，不少駕駛人貪圖便利任意違規停車，不僅妨害其他用路人權益，甚至可能釀成交通事故。依據「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰；併排停車將處2400元罰鍰。

交通隊提及，任意違規停車收到罰單荷包失血事小，若造成不可挽回的憾事，更將面臨刑事責任，呼籲民眾應確實遵守交通規則，務必利用合法停車空間，減少違停亂象，共創良好交通環境。