嘉義市青年培育25日展示成果，有33隊團隊擺攤參與。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「青年有事」平台3年來培育青年用創新及行動力，來參與公共事務的議題探索，串聯資源、找出解方，25日展示成果，有17所學校共33隊青年團隊展現創新力，市長黃敏惠期勉青年互助共享，促進社會共榮共好。

市府智科處自2019年成立「有事青年」平台，鼓勵青年用創新帶來行動力，25日舉辦第3屆青年行動競賽成果展示，有全國17間學校共33支團隊發表文化新生、樂齡健康、教育創新、族群共榮、產業體驗、場域活化等6大面向的議題成果。

長庚科大護理系團隊提出「鹿草抵嘉」，關注偏鄉老化的議題，到閒置的聖家醫館探訪後，認為醫療及交通資源匱乏，提案想協助在聖家醫院設立在宅醫療，3月至7月也付諸行動，協助整理聖家醫館環境、邀請專家評鑑藥物及醫材價值、分享及推廣鹿草在地故事，未來計畫做家訪、辦攝影展、座談活動，希望帶動更多人關心偏鄉。

還有「走進Walk in」培育學子作為市場導覽員，讓年輕人對傳統市場有深度認識；「貳拾」舉辦東南亞文化營讓民眾認識其多元文化並學習包容差異；「行動派三人組」認為長輩因缺少陪伴而寂寞、行動力退化，規畫舉辦樂齡桌球錦標賽提振長輩對生活的熱情。

黃敏惠表示，市府透過「有事青年」競賽，提供許多業師的專業指導，激發青年用熱情及創新力，找出解決問題的行動與解方，來來參與共公事務，讓嘉義市成為中南部青年發揮社會影響力的起點與基地，打造互助共享的網絡關係，發揮更大的影響力。